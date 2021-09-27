Повышением профессионального уровня журналистов планирует заняться МИОР

Для эффективности любой работы по всем направлениям важен конструктивный диалог власти и общества - Аида Балаева.

Повышением профессионального уровня журналистов планирует заняться Министерство информации и общественного развития РК, передает zakon.kz.

Об этом заявила глава МИОР РК Аида Балаева на круглом столе на тему: "Особенности освещения острых социальных тем" в рамках Astana Media Week-2021.

Самое первое - это повышать профессиональный уровень журналистов. На мой взгляд, это будет актуализироваться, поэтому у министерства есть конкретный план обучения, переквалификации, повышения квалификации журналистов, - цитирует ее МИА "Казинформ".

Также она рассказала, какую работу проводит ведомство для развития отраслевой журналистики.

Более того, мы сейчас большую работу проводим именно в развитии отраслевой журналистики, что очень важно, потому что многие темы, они отражаются не полноценно, потому что часто журналисты не знают специфики той или иной сферы и пандемия наглядно это продемонстрировала. Аида Балаева

В этом контексте, как подчеркнула министр, важно не тушить пожары, а своевременно выявлять проблемные вопросы.

И здесь, конечно, очень важна работа наших пресс-служб, поэтому мы ведем работу с пресс-секретарями всех госорганов, в том числе и региональными. Очень важно, чтобы они взаимодействовали со всеми институтами гражданского общества. В целом, для эффективности любой работы по всем направлениям важен конструктивный диалог власти и общества, мне кажется, что это будет только усиливаться и важно, чтобы и госорганы это четко понимали. Аида Балаева

27 сентября в Нур-Султане стартовала Astana Media Week-2021.

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