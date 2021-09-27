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Обучение в колледжах хотят сделать бесплатным в РК - но не для всех

Фото: zakon.kz 27 сентября 2021, 15:31

О том, что в Казахстане планируется обучать выпускников девятых классов в колледжах бесплатно, заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

В Казахстане обучение в колледжах хотят сделать бесплатным, но только для выпускников девятых классов, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

В стране планируется охватить 100% бесплатным обучением выпускников девятых классов, желающих обучаться в колледжах, - сказал он.

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