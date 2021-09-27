Стало известно, когда Pfizer поставят в Казахстан

Приложение zakon.kz
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Пока казахстанцам доступны три вакцины против коронавируса.
Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве озвучил дату поставки в Казахстан вакцины Pfizer против коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.
Тугжанов сообщил, что в настоящее время казахстанцам доступны три вакцины против коронавирусной инфекции: "Спутник V", "Синофарм", QazVac.
По поручению главы государства в четвертом квартале текущего года ожидается поставка вакцины Pfizer против коронавируса, - отметил он.
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Также, отметил он, власти страны будут поддерживать отечественную вакцину, которая не ступает по эффективности зарубежным аналогам.
В прошлом месяце было произведено вакцины QazVac в объеме 650 тыс доз, в текущем месяце ожидается поставка 750 тыс доз, - резюмировал Тугжанов.
Напомним, 10 июля Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил правительству принять меры к лицам, которые допускают срыв поставки вакцины Pfizer на казахстанский рынок.
Мадина Мамырханова, Нур-Султан
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