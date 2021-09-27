Вулкан на Канарах прекратил извергать лаву

Извержение началось 19 сентября.

Вулкан на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) прекратил извергать лаву, а также выбрасывать дым и пепел, передает zakon.kz.

Эксперты изучают причины произошедшего. По версии специалистов, это может свидетельствовать о перезагрузке магмы в кратере, о наличии там вулканической пробки или о том, что вулкан начал завершение своей активности, - сообщила телекомпания Television Espanola.

Извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо на Пальме началось 19 сентября. Потоки лавы уже разрушили сотни домов. Из соображений безопасности 6 тыс. человек эвакуированы. Пострадавших нет.

В институте вулканологии заявляли, что извержение на Пальме может продлиться до 84 дней.

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