Президент Южной Кореи предложил запретить употребление в пищу мяса собак

Мун Чжэ Ин предложил ввести запрет на поедание собачьего мяса.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил правительству рассмотреть запрет на употребление в пищу собачьего мяса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Не пришло ли время благоразумно рассмотреть вопрос о запрете употребления собачьего мяса? - обратился к премьер-министру Ким Бу Гёму южнокорейский лидер.

В уголовный кодекс Южной Кореи включена статья за издевательства над животными. Она ограничивает жестокое убийство кошек или собак и грубое обращение с ними, но не употребление их в пищу.

По информации южнокорейского агентства "Ёнхап", Мун Чжэ Ин очень любит собак. В президентской резиденции Чхонвадэ в Сеуле проживает несколько псов, личных питомцев Муна.

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