Лечится или нет - пять мифов про остеохондроз

Невролог развенчал популярные заблуждения о распространенном заболевании позвоночника.

Остеохондроз часто бывает притчей во языцех: у пациентов он виноват едва ли не во всех видах болей, которые нас периодически мучают. Между тем некоторые врачи не считают остеохондроз "настоящей" болезнью, сообщает zakon.kz.

В некоторых мифах разбирался российский врач-невролог Глеб Маркелов, пишет "Комсомольская правда".

Миф №1: Остеохондроз — болезнь стариков.

Неправда.

На самом деле остеохондроз — естественный процесс возрастных изменений, который начинается уже в подростковом возрасте абсолютно у всех людей. Он заключается в постепенной дегенерации структуры позвоночника. При этом у некоторых данное заболевание развивается настолько медленно, что первый приступ радикулита может настигнуть человека уже в пенсионном возрасте. Но это не значит, что до этого никаких изменений не происходило. Просто у каждого организма свой запас прочности, да и болевой порог у всех разный.

Миф № 2: Остеохондроз не лечится.

Правда.

Раз это возрастное изменение организма, то получается, что и вылечить его нельзя? Да, это, увы, так. Невозможно бороться с естественными процессами, происходящими в организме.

Но можно и нужно заниматься профилактикой обострений этого заболевания. Это позволит замедлить его развитие. В первую очередь, важно устранить гиподинамию и укреплять мышцы спины: регулярно ходить в бассейн и спортзал.

Миф № 3: Если запустить остеохондроз, может возникнуть рак.

Неправда.

Почему-то ни у кого не возникает сомнений, что артрозы и артриты суставов не приводят к онкологическому заболеванию. Но остеохондроз отчего-то, вдруг, может. Если говорить очень упрощенно, по сути, это тот же самый артроз, находящийся в тканях позвоночника.

Миф № 4: Остеохондроз — это ерунда, а вот грыжа — настоящая проблема.

Не совсем неправда.

На самом деле, грыжа межпозвоночных дисков — частное проявление остеохондроза, а не отдельное заболевание. К тому же грыжа не болит сама по себе, она воздействует на чувствительные или двигательные корешки спинного мозга, что и вызывает болевой синдром.

Миф № 5: При остеохондрозе болит только спина.

Неправда.

Люди могут долго ходить к гастроэнтерологу с болью в животе, к урологу с болью в промежности или к кардиологу с болью в сердце. А на самом деле причиной может быть затянувшееся обострение остеохондроза, который, как правило, сопровождается тупой ноющей болью, возникшей или усиливающейся при движении (в том числе при дыхании). В любом случае следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину боли.

Ну и самое частое "осложнение" остеохондроза — головная боль. Люди могут годами жаловать на мигрень, а врач выписывать им таблетки. Но в 70% случаев головная боль связана с проблемами шеи, но никак не с мигренью.

Головная боль развивается при так называемом синдроме позвоночной артерии, когда из-за дегенеративных изменений позвоночника происходит выраженное снижение объема крови, поступающего по позвоночным артериям в головной мозг. Важно отметить, что к инсульту этот синдром не приводит, но вот головная боль — обычное явление.

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