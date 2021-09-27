Сколько вакцинированных казахстанцев скончались от коронавируса

Подавляющее большинство умерших - это невакцинированные граждане, заявили в Минздраве РК.

Количество вакцинированных граждан, скончавшихся от коронавирусной инфекции, составляет всего 5% от общего количества умерших. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

С 1 февраля и на конец августа текущего года количество вакцинированных граждан, скончавшихся от коронавируса, составило 482 человека. Это 5% от общего количества умерших, - сказал Цой на брифинге в правительстве.

Журналист уточнила у главы Минздрава, почему ранее его заместитель Ажар Гиният говорила о 115 летальных случаях, которые были зафиксированы с февраля по 31 июля. Как получилось так, что только за август скончались 367 человек?

У нас был подъем заболеваемости, основная летальность была в июле-августе, поэтому такая разница. При этом мы видим, что подавляющее большинство умерших - это невакцинированные граждане, - уточнил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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