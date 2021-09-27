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Как будут работать объекты и организации в Карагандинской области

Фото: zakon.kz 27 сентября 2021, 16:21

Попасть на большинство объектов можно только через приложение Ashyq.

Главный государственный санитарный врач Карагандинской области 27 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в постановление от 27 августа 2021 года "Об ограничительных и карантинных мерах в Карагандинской области", сообщает zakon.kz.

Так, в области запрещается организация, проведение и посещение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных, конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных и памятных мероприятий, в том числе на дому, за исключением проведения данных мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии безопасного "зеленого" статуса сотрудников и посетителей.

Предписано продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на следующих объектах:

  • фитнес-клубы, йога-центры;
  • спа-центры, сауны, бассейны;
  • компьютерные клубы;
  • боулинг-клубы, бильярдные клубы, караоке, казино;
  • кинотеатры, театры, филармонии, концертные залы, цирки;
  • объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за искд.чением стри-фудов;
  • межобластные, внутриобластные и туристские перевозки;
  • выставки, спортивные мероприятия, марафоны;
  • океанариум;
  • аэропорт; ж/д вокзалы, автовокзалы
  • отели, гостиницы;
  • центры обслуживания населения;
  • крытые и закрытые рынки, ТРЦ, ТД;
  • букмекерские конторы;
  • детские оздоровительные центры;
  • салоны красоты, парикмахерские, по косметологическим услугам;
  • общежития, интернаты;
  • религиозные объекты.

Также говорится, что вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, на объекты образования и т.д. производятся с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

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