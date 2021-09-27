Как будут работать объекты и организации в Карагандинской области

Приложение zakon.kz
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Попасть на большинство объектов можно только через приложение Ashyq.
Главный государственный санитарный врач Карагандинской области 27 сентября 2021 года внес изменения и дополнения в постановление от 27 августа 2021 года "Об ограничительных и карантинных мерах в Карагандинской области", сообщает zakon.kz.
Так, в области запрещается организация, проведение и посещение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных, конференций, семинаров, выставок, форумов, а также семейных и памятных мероприятий, в том числе на дому, за исключением проведения данных мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии безопасного "зеленого" статуса сотрудников и посетителей.
Предписано продолжить реализацию и внедрение проекта Ashyq на следующих объектах:
Также говорится, что вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, на объекты образования и т.д. производятся с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq.
Полностью посмотреть документ можно здесь.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
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