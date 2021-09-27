Елбасы встретился со спикером Великого национального собрания Турции

Назарбаев отметил динамику развития взаимоотношений между Казахстаном и Турцией.

Нурсултан Назарбаев встретился со спикером Великого национального собрания Турецкой Республики Мустафой Шентопом, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

В ходе встречи Первый Президент Казахстана пожелал Мустафе Шентопу продуктивных переговоров на предстоящем юбилейном пленарном заседании Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств в Туркестане.

Елбасы отметил динамику развития взаимоотношений между Казахстаном и Турцией за 30 лет и попросил Шентопа передать наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

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С первых дней независимости я работаю во благо развития казахстанско-турецкого сотрудничества. Сейчас наши отношения развиваются динамично. Мы с президентом Эрдоганом находимся в постоянном контакте, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь, Шентоп выразил признательность за теплый прием и передал Елбасы слова приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

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