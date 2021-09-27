Строительством "COVID-лагерей" пугают жителей Нур-Султана

Снимки прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

Казахстанцы рассылают фотографии здания, которое называют "COVID-лагерем", сообщает zakon.kz.

Пользователи отмечают, что в таких учреждениях людей будут держать насильно, запрещая каким-либо образом контактировать с родными. Кроме того, "цель таких лагерей - вовсе не помочь страдающим от болезни людям, а разделить семьи и изъять из них детей".

Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

Это модульный инфекционный центр, построенный в апреле 2021 года. Он сейчас функционирует. В нем лежат пациенты с COVID-19, - сообщили Stopfake.kz в ведомстве.

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