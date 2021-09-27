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Полиция Жамбылской области предупредила о плохой видимости на дороге

Фото: pixabay.com 27 сентября 2021, 17:00

Видеоролик с предупреждением об опасном участке записал сотрудник полиции.

В Жамбылской области на трассе затруднено движение между районами Турара Рыскулова и Меркенского района из-за пыльной бури и сильного ветра, сообщает zakon.kz.

Видеоролик с предупреждением об опасном участке записал сотрудник полиции.

На участке трассы "Западная Европа - Западный Китай" на промежутке с 260 км по 450 км затруднено движение из-за плохой видимости. Просим соблюдать меры предосторожности, - говорится в ролике.

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