Глава МОН о ситуации с коронавирусом в школах - всплеска не регистрируется

По словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, обстановка с заболеваемостью в школах спокойная.

Члены правительства на брифинге рассказали о ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в школах Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

По словам министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова, обстановка с заболеваемостью в школах спокойная.

Если понимать дефиниции всплеска, то есть увеличение количества заболеваемости по сравнению с предыдущей ситуацией, мы можем говорить, что всплеска нет и эти факты мы видим ежедневно. Уже почти около месяца наши дети обучаются в очном формате. Это более 5 млн детей. Только в школах у нас обучается 3,6 млн школьников. Соответственно, если посмотреть на количество тех детей или тех класс-комплектов, которые выходят на дистанционное обучение или карантин, потом они возвращаются, то мы видим, что количество этих класс-комплектов абсолютно небольшое. И те дети, которые в начале сентября либо ушли на карантин, либо заболели, они вернулись и продолжают обучение, - сказал он.

Глава МОН полагает, что обучение идет в штатном режиме.

В целом, на сегодня мы можем говорить о том, что обучение идет в штатном режиме и даже те родители, которые вначале нового учебного года приняли решение и написали заявление, что хотят обучаться в дистанционном формате, мы сегодня фиксируем, что ежедневно нам поступают заявления и эти дети возвращаются обратно в школу, видя, что сегодня ситуация, действительно, достаточно благополучная. Более того, порядка 24 тысяч детей - это те, которые еще не успели вернуться в школу, кто обучается в дистанционном формате - как раз, если сравнивать пропорции тех детей, которые заболели, среди тех, кто обучается очно и среди тех, кто обучается дистанционно - мы видим конкретные цифры, и это сравнение не в пользу тех, кто обучается дистанционно. Дети, которые сегодня учатся в стенах школ или воспитываются в детсадах, мы видим, что всплеска на сегодня не регистрируется, - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов призвал родителей к более бдительному отношению к состоянию их детей.

Это важнейший вопрос. Вопрос в целом ответственности не только школ, в первую очередь, наверное, сегодня и родителей. Поэтому я бы просил родителей быть очень бдительными и соблюдать все необходимые требования, которые сегодня есть по санрежиму. Все заболевшие дети из случаев - все они заболели во время каникул. Поэтому я просил бы, чтобы в этом вопросе мы все работали вместе. Это большая просьба. Потому что образование крайне важная составляющая. Прошлый год в уровне образования пошел спад. Такое было не только в Казахстане, но и по всему миру. Посему, зная о рисках в этом вопросе, в этом году пошли на офлайн режим в системе образования. Давайте друг друга поддержим и будем вместе работать, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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