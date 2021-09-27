Планируют ли выплачивать детское пособие всем семьям в Казахстане

В Казахстане приняты комплексные меры по защите материнства и детства.

С прошлого года в Казахстане многодетным семьям независимо от доходов стали выплачивать по 4 МРП на каждого ребенка. Планируют ли такой инструмент поддержки распространить на всех детей страны, рассказал министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, передает корреспондент zakon.kz.

Серик Шапкенов на брифинге в правительстве сообщил, что в Казахстане приняты комплексные меры по защите материнства и детства. В частности, всем без исключения выплачивают пособия по беременности и родам, рождению ребенка и уходу за ребенком в течение года.

При этом он напомнил, что в прошлом году начато внедрение пособия многодетным матерям, у которых четыре и более ребенка.

Данная выплата внедрена для стимуляции рождаемости. Для сравнения, если в 2019 году в стране насчитывалось 252 тыс многодетных, то к 2020 году - их количество выросло до 428 тыс. Во-вторых, данная мера направлена на повышение доходов многодетной семьи. Эти факторы предназначены только для многодетных. И поэтому внедрение их всем повсеместно - такое нашим министерством не рассматривается, - резюмировал Шапкенов.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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