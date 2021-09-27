Дети от 12 лет и старше смогут получить вакцину Pfizer с согласия родителей - Цой

Поставка вакцины Pfizer планируется в четвертом квартале текущего года.

В пресс-центре правительства РК состоялся брифинг по посланию главы государства народу Казахстана "Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны". О риске подъема распространения КВИ и вакцинации детей рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Осенне-зимний период у нас всегда сопровождается падением иммунитета, это ежегодная закономерность. Что касается коронавируса, то при сниженном иммунитете, конечно, вероятность заражения выше, но нужно не забывать про социальную дистанцию, ношение масок и, самое главное, вакцинацию. Она защищает человека от данной инфекции", - сказал Цой.

Мониторинг эпидситуации ведется на постоянной основе.

По вспышкам мы сейчас отдельно мониторим новые завозные штаммы, которые появляются на территории республики, и один из рисков, несомненно, может быть завоз новых штаммов, более агрессивных. На данный момент те штаммы, которые циркулируют в Казахстане, находятся под контролем. Мы также ведем работу по разработке отечественной вакцины с учетом добавления вновь появляющихся штаммов на территории РК, - добавил глава Минздрава.

Стоит отметить, что услуги фильтров организаций ПМСП, мобильных бригад, а также участковых специалистов при появлении признаков ОРВИ, пневмонии или коронавирусной инфекции, включая исследования на выявление коронавирусной инфекции, предоставляются на бесплатной основе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи всем гражданам независимо от статуса застрахованности в системе ОСМС. Что касается поставки вакцин производства "Pfizer", то она запланирована на 4 квартал т.г. Точные сроки поставки будут оглашены в ближайшее время.

Поставка вакцины Pfizer планируется в четвертом квартале, как только графики будут выверены с компанией, мы точные даты конкретно предоставим. Что касается подлежащего населения вакцинации, а именно возрастной категории, во-первых, на данный момент регистрационное удостоверение и инструкция, которая заявлена компаний Pfizer в РК, это дети и подростки от 12 лет и старше, они могут быть привиты вакциной Pfizer, при этом только на добровольной основе и с согласия родителей, - сказал Цой.

Глава ведомства также рассказал о возможном изменении параметров по возрасту подлежащих вакцинации детей.

Что касается изменения возраста, сейчас, как только данные исследования будут утверждены регуляторами стран, где проводились эти клинические исследования, мы получим официальные рекомендации, возможно, мы тоже данные подходы рассмотрим. На данный момент, согласно регистрационному удостоверению, действует разрешение на получение вакцины детей в возрасте от 12 лет и старше, - пояснил министр.

В настоящее время завершаются мероприятия по проработке вопросов логистики и хранения вакцин Pfizer, были проведены семинар-совещания с управлениями здравоохранения регионов. По применению вакцины детям с пяти лет министерством здравоохранения направлен запрос компании Pfizer, после получения официальной информации дополнительно будет сообщено.

Также существует мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 (другое название – Кавасаки подобный синдром) у детей и подростков - это новый синдром, временно связанный с воздействием вируса SARS-CoV-2, приводящий к тяжелому течению заболевания. Это постинфекционный синдром, который развивается у детей через две-шесть недель после перенесенной инфекции COVID-19. С августа 2020 года в республике начали регистрироваться случаи мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с COVID–19 .

По итогам исследования​ проведенного специалистами Научного центра педиатрии и детской хирургии мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID – 19, возникал у детей в РК через 2-6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции.

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