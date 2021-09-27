Александр Ширвиндт покинул пост худрука Театра сатиры

Александр Анатольевич руководил театром почти 21 год.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры, передает zakon.kz.

Об этом он сообщил ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре. Ширвиндт уточнил, что уже написал соответствующее заявление в Департамент культуры Москвы.

Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу. Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность, - объявил Александр Ширвиндт.

Артист добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром.

Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента (культуры Москвы - прим. ТАСС), который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром, - сказал Александр Ширвиндт.

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, с 2000 года - художественный руководитель Московского театра сатиры, а впервые на прославленную сцену он вышел в 1979 году. Ширвиндт - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". В июле ему исполнилось 87 лет.

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