Вышедшие в декрет не должны пострадать - Шапкенов о выплатах журналисткам

Причиной стали поправки в Налоговый кодекс, которые освободили негосударственные СМИ от уплаты налогов и соответствующих платежей.

На площадке пресс-центра правительства РК состоялся брифинг по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 г. На вопросы журналистов по сфере социальной защиты и трудовых отношений ответил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В числе первых прозвучал вопрос о неполном объеме поступивших декретных выплат вышедшим в декрет женщинам, работавшим в частных СМИ. Причиной стали поправки в Налоговый кодекс, принятые в июле месяце прошлого года в части освобождения организаций негосударственных СМИ от уплаты налогов и соответствующих платежей.

Как уточняется, социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования являются не налоговым сбором, регламентируемым Налоговым кодексом, а обязательным социальным платежом работодателя за своих работников, обеспечивающим участие последних в системе обязательного социального страхования на случай наступления социального риска. В соответствии с законодательством Фондом осуществлены социальные выплаты сотрудникам СМИ за фактический период участия в системе социального страхования с учетом среднемесячного дохода на момент назначения выплаты. То есть фактически нарушений законодательства нет.

Но работники, вышедшие в декрет, не должны пострадать, и в настоящее время заинтересованными государственными органами разрабатываются поправки в законодательство, направленные на решение сложившейся проблемной ситуации, - проинформировал Шапкенов.

До конца года, по его словам, законопроект будет внесен в парламент.

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