Организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Погибло пять членов группы альпинистов, запросившей вечером 23 сентября помощь на Эльбрусе.

Организатор восхождения на Эльбрус, которое обернулось гибелью пяти человек, дал признательные показания, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Мужчина сдался правоохранителям и во время допроса дал признательные показания. Об этом 27 сентября сообщили в Следственном комитете по Кабардино-Балкарской Республике.

Подозреваемый был задержан в рамках расследования уголовного дела о гибели группы туристов на Эльбрусе, которые отправились покорять гору в плохую погоду 23 сентября и в итоге оказались в настоящей снежной ловушке. Туристы обратились за помощью, однако спустить с горы живыми удалось не всех, сообщили в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела о гибели альпинистов предусмотрена ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц". В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 сентября. Группа альпинистов из 19 человек, находившаяся на высоте 5400 м на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарии, запросила помощь. В ходе поисково-спасательных работ, которые продлились более семи часов, удалось найти, доставить вниз и передать медикам 14 человек (11 были доставлены в больницу, трое от госпитализации отказались), пятеро - погибли.

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