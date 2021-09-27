Как планируют бороться с социждивенчеством в Казахстане

Шапкенов ответил на вопрос о разработке по поручению главы государства проекта Социального кодекса.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о грядущих изменениях в сфере социальной защиты и трудовых отношений, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Подробно министр ответил на вопрос о разработке по поручению главы государства проекта Социального кодекса в целях искоренения патерналистских настроений и социального иждивенчества в Казахстане.

По словам Шапкенова, в настоящее время разработана Концепция Социального кодекса, основанная на трех базовых принципах, о которых говорил Касым-Жомарт Токаев. В нем будут отражены все трудности, которые может испытывать человек с момента рождения:

Во-первых, в нем будут объединены все 16 законов социальной сферы.

Во-вторых, будут соблюдены главные принципы - адресность и нуждаемость.

В-третьих, будет заложен принцип солидарности и ответственности государства и граждан.

Система социальной защиты является элементом улучшения качества жизни отдельных категорий граждан: пенсионеров, лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и других. Она направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния этих категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг, - отмечается в сообщении.

Система социальной защиты является элементом улучшения качества жизни отдельных категорий граждан: пенсионеров, лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, семей, имеющих детей, в том числе многодетных семей и других. Она направлена на повышение качества жизни и уровня материального благосостояния этих категорий населения путем адресного предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности социальных услуг.

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Как известно, с целью оказания социальной помощи именно нуждающимся гражданам с 1 января 2020 года был пересмотрен механизм оказания адресной социальной помощи. Так, в случае необоснованного отказа трудоспособного члена семьи от представленной работы вся семья сразу лишается права на получение АСП. Также для получения достоверных и полных сведений о получателях соцпомощи интегрированы 24 информационных системы различных государственных органов. Ведется работа по созданию цифровой карты семьи, электронного социального кошелька.

Таким образом, сегодня уже принимаются меры по снижению иждивенческого настроя со стороны получателей социальной помощи.

Вместе с тем, по поручению главы государства в рамках разработки Социального кодекса будут рассмотрены и другие меры для принятия комплексного решения по переформатированию общественного отношения к социальной политике. По информации министерства, в Социальном кодексе будет систематизирован весь комплекс мер социальной защиты и поддержки, оказываемый на различных этапах жизни, в зависимости от жизненной ситуации.

Уже подготовлена концепция Социального кодекса, в которой сформированы основные подходы, направленные на качественное улучшение системы социального обеспечения, а именно:

усиление мер по обеспечению социальных прав и гарантий (повышение правовой грамотности граждан;

развитие института социального сопровождения нуждающихся семей; внедрение индекса социального благополучия населения); модернизация социальной поддержки граждан (обеспечение соцвыплат на уровне не менее международных минимальных норм социального обеспечения; внедрение подушевого финансирования соцуслуг);

внедрение интегрированной модели предоставления социальных стандартов (внедрение "Цифровой социальной карты";

принятие превентивных мер по направлениям социальной сферы); трансформация и реинжиниринг государственных услуг (переход от заявительного к проактивному оказанию услуг; заочное освидетельствование, автоматизация процессов оказания адресной социальной помощи);

реформирование социальных институтов (создание государственного социального фонда на базе государственного фонда социального страхования с передачей ему функций по назначению пенсий и пособий; консолидация финансовых потоков соцсферы (РБ и средств внебюджетных фондов).

В перспективе, принятие Социального кодекса позволит: создать единый источник знаний граждан о своих социальных правах и обязанностях, принять превентивные меры по обеспечению социальных прав и гарантий, повысить социальную защищенность граждан. После введения пособия многодетным семьям, которым независимо от дохода стали выплачивать по четыре МРП на каждого ребенка, в обществе стали говорить о том, что такую же помощь нужно оказывать всем матерям, вне зависимости от количества детей, потому что они также, как и многодетные, несут затраты на их развитие и воспитание.

На вопрос есть ли вероятность введения подобного детского пособия, министр ответил, что на сегодняшний день в Казахстане выстроена комплексная модель поддержки семей с детьми, по защите материнства и детства, которая включает систему государственных пособий, социальных выплат, мер по содействию занятости, льготы при налогообложении и другие меры социальной защиты на всех этапах жизни граждан.

В стране действует целостная система социальной поддержки семей с детьми, в том числе семей, не являющихся многодетными (с одним, двумя, тремя детьми), которая включает в себя социальную выплату по беременности и родам (порядка 40% от среднемесячной заработной платы), пособие на рождение ребенка (на рождение первого, второго, третьего ребенка – 105 564 тенге, на четвертого и более ребенка – 175 014 тенге), по уходу за ребенком до достижения одного года (от 16 002 до 24 725 тенге), для родителей занятых уходом за ребенком-инвалидом (45 736 тенге), которые выплачиваются без учета дохода семьи.

Помимо этого, предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода. Что касается внедрения пособий многодетным матерям 4 и более ребенка, которое было осуществлено в прошлом году, сделано это было для достижения двух целей: стимулирования демографического роста и повышения доходов для многодетных семей. В результате, если в 2019 году многодетных семей было 252, то за 2020 год их стало 428.

Внедрение такой поддержки для других категорий семей не рассматривается, - сказал Шапкенов.

По поводу нового пособия по уходу за инвалидами 1 группы, министр проинформировал, что 23 сентября т. г. Сенат принял и направил на подпись Главе государства закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан". Закон вступает в силу со дня его подписания и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования. Параллельно разработаны подзаконные нормативные правовые акты, включая НПА по введению пособия лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы в размере 48 023 тенге.

Таким образом, с момента вступления закона в силу данным пособием будут охвачены граждане, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью 1 группы как с детства, так за теми, кто получил инвалидность в течение жизни.

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