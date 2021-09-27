Шапкенов: Будем переобучать людей в соответствии с новыми реалиями

Согласно исследованию, примерно каждому 16-му работнику придется сменить род деятельности.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о грядущих изменениях в сфере социальной защиты и трудовых отношений, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Отмечается, что один из актуальных вопросов на сегодня для граждан - угроза потери рабочих мест из-за повсеместной автоматизации и цифровизации. Интенсивность выхода новых технологий непрерывно растет. Быстрый прогресс не только открыл перспективы для экономики, но и выставил новые требования к квалификации работников, что в свою очередь требует переквалификации, освоения цифровых навыков и новых профессий.

В ближайшем будущем в мире более 85 млн работникоа могут быть вытеснены с рынка труда, - отметил Шапкенов.

Кроме того, согласно последнему исследованию восьми крупнейших экономик мира, к 2030 году порядка 100 млн работникам, или примерно каждому 16-му, придется сменить род деятельности.

Изменение старых или появление новых профессий зависит от того, какие технологии будут развиваться и какие тренды определяют сценарии будущего.

Применение новых технологий на предприятиях меняет процесс выполнения работ. Современные машины, станки и оборудование начинают выполнять часть операций без помощи людей и тем самым показывают, какие производственные задачи и вместе с ними профессии исчезнут. С другой стороны, инновационные технологии и механизмы ставят новые трудовые задачи и, как следствие, в будущем указанные изменения и формируют новые профессии.

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По словам министра, в МТСЗН проведен анализ текущих профессий на предмет определения будущих трендов рынка труда, специальностей и навыков, которые станут актуальными или появятся в ближайшем десятилетии, с учетом трансформирующихся и исчезающих профессий. Результатом данной работы стало создание Атласа новых профессий и компетенций Казахстана.

Атлас - это инструмент, с помощью которого можно в кратчайшие сроки начать опережающую подготовку специалистов под будущие потребности рынка. Атлас включил в себя 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий по девяти приоритетным отраслям (нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм, строительство, горно-металлургической отрасли).

Таким образом, Атлас помогает сориентироваться работникам, в каком направлении будет развиваться отрасль и какими навыками и компетенциями им необходимо обладать для соответствия требованиям новой экономики.

Кроме того, министерством принимается ряд других мер. К примеру, на платформе Енбек организовывается онлайн-обучение. Плюс идет обучение работников на рабочем месте. Будем переобучать людей в соответствии с новыми реалиями, - проинформировал Шапкенов.

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