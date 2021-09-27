Массовые сбои в работе компьютеров спровоцировало обновление Windows 

В компании проблему признали.

Сентябрьский апдейт Windows 10 принес не только исправление безопасности, но и новые проблемы, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Обновление под номером KB5005565 стало обязательным для установки. Пользователи столкнулись с рядом проблем - у одних перестали работать драйверы Bluetooth от Intel для беспроводных адаптеров Intel 720, другие жалуются на зависшие программы и вылеты приложений, - говорится в сообщении.

Как уточняется, в Microsoft проблему признали. Уже разработано исправление для всех выявленных багов в Windows 10. Вскоре до него будут обновлены все компьютеры, пострадавшие от некорректного апдейта.

Запуск новой Windows 11 компанией Microsoft запланирован на 5 октября: пользователи по всему миру смогут обновить компьютеры, если те соответствуют требованиям Редмонда, - резюмируется в сообщении.

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