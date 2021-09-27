"Барыс" вырвал победу за 23 секунды до окончания овертайма

Судьба этого интересного поединка решилась только в овертайме.

Столичный хоккейный клуб "Барыс" принимал на своей арене команду "Автомобилист" из Екатеринбурга в рамках игр КХЛ, передает zakon.kz.

Матч получился очень равным и зрелищным, местным болельщикам не пришлось скучать - команды отвечали "шайбой на шайбу". В первом периоде счет в матче открыли хозяева льда, отличился Даррен Диц. Гости сразу же сравняли - автор ответной шайбы Данил Романцев.

Во втором периоде Егор Петухов снова вывел "Барыс" вперед - 2:1, вскоре Джесси Блэкер опять установил равновесие – 2:2. За две минуты до окончания второго периода игрок "Автомобилиста" Георгий Белоусов сделал счет – 2:3. Начало третьей двадцатиминутки осталось за казахстанцами. Никита Михайлис и Джо Морроу, забросив по шайбе, повели "Барыс" к победе. Но не согласился с этим решением нападающий россиян Алексей Макеев, который снова сравнял счет на табло – 4:4.

Судьба этого интересного поединка решилась только в овертайме. Очень необходимую и важную победу принес форвард "Барыса" Якоб Лилья, который забил на 65-ой минуте встречи, когда до окончания матча оставалось 23 секунды.Следующий матч "Барыс" проводит на выезде, 29-го сентября против "Металлурга" из Магнитогорска.

Куандык Шынасилов

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