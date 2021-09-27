Автобусы не вышли на маршруты в СКО из-за дефицита топлива

Водители автобусов и дальнобойщики столкнулись с огромными очередями на заправке.

Из разных регионов Казахстана автовладельцы сообщают о нехватке дизельного топлива. Первыми о дефиците в ЗКО заявили дальнобойщики. Им пришлось всю ночь провести в очередях, чтобы заправиться, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Водителям и так приходится тратить много времени на прохождение российско-казахстанской границы. А тут еще встречают огромные очереди на заправках. На большинстве топливо только по талонам, а у транзитных фур их нет. На станциях, где пока что отпускают дизель, приходится стоять ночи напролет.

Дальнобойщики стоят целыми днями и ночами. Вот такие вот дела. Вон все шофера очередь занимают. Бардак! - говорят водители.

В регионе часть заправок стоит с пустым табло, часть отпускает по 50 либо 100 литров в один бак. Конечно, есть альтернатива: вместо летнего заправки предлагают брать зимнее топливо. Но заплатить за него придется гораздо больше.

Только зимняя солярка есть – и все, а летней нет вообще нигде. Ну и цена – почти 300 тенге, блин. Конечно, накладно. Вот зимнюю за безнал, за наличку – без разницы, любой объем, но цена просто кусается, - высказался дальнобойщик Степан Кардашевский.

Местное управление энергетики ссылается на проблемы с топливом по всей стране. Говорят, осенью спрос резко повышается, а количество отпускаемого с нефтеперерабатывающих заводов топлива не увеличивается. Сейчас ЗКО получает дизель с Атырауского НПЗ. Но объем в первую очередь распределяется среди сельхозпредприятий, КТЖ и других крупных потребителей. На заправки уходит лишь 10% от суточного объема производства.

Ситуация под контролем. В настоящее время министерством энергетики прорабатывается вопрос поставки недостающего сырья с Россией. В настоящее время у нас полторы тысячи тонн запас по области имеется, это примерно пять-шесть дней, - сказал замруководителя управления энергетики ЗКО Кайрат Мухамбеткалиев.

Примерно столько же готовы потерпеть перевозчики в Петропавловске. Там проблемы с топливом начались еще неделю назад. Но пока никакого решения не найдено. Сегодня в местной ассоциации перевозчиков заявили, что некоторые автобусы не вышли на городские маршруты. Пока это единичные случаи – у мелких частников нет денег на закуп подорожавшего со 199 до 255 тенге топлива. Крупные перевозчики пока держатся за счет запасов.

Мы, конечно, будем находить возможности, все-таки изыскивать возможности выйти из положения дел. Есть предприятия, которые еще на сегодняшний день располагают резервным топливом. Поэтому, я думаю, какой-то период мы еще выстоим, какой-то период, может быть, порядка четырех-пяти дней. Но если положение дел не улучшится и как-то не будет решаться эта ситуация, то, возможно, будет, в общем-то, такой резонанс, при котором мы просто вынуждены будем остановиться, - заявила председатель ассоциации "СКО Автотранспортный союз" Галина Семенова.

Дефицит топлива сейчас ощущают практически все регионы. Ситуацию может усугубить остановка Павлодарского НПЗ. Его плановый ремонт начнется 1 октября. Исправить ситуацию власти в Минэнерго планируют с помощью соседей, закупив недостающее сырье у России.

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