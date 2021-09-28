Стрельба в магазине и грабеж в Актобе: преступник задержан спустя три года

Все это время он скрывался у своей матери в одном из поселков Мартукского района.

Разбойное нападение актюбинец совершил в декабре 2017 года, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как уточняется, мужчина с обрезом охотничьего ружья зашел ночью в один из магазинов. Выстрелил в сторону кладовки и потребовал у продавцов деньги. Получив 165 тыс. тенге, злоумышленник скрылся во дворе детского сада. Только спустя три года его обнаружили в селе примерно в 100 км от областного центра. Почти случайно. Впрочем, в полиции не раскрывают подробностей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что все это время он скрывался у своей матери в одном из поселков Мартукского района, - рассказал руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Как выяснилось, разбойник работал маляром в одной из городских СТО и жил в гараже. Там же нашел оружие и спланировал преступление. "На дело" грабитель пошел в нетрезвом состоянии. Возбудили уголовное дело по двум статьям: вооруженный разбой и незаконное приобретение, хранение и сбыт оружия. Свою вину в содеянном он полностью признал.

Суд признал Картюкова виновным в совершении уголовных правонарушений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, - сказала руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда Анар Айтжанова.

Подсудимого обязали выплатить материальный ущерб владелице магазина. К слову, в ходе прений гособвинитель запрашивал для него 6 лет лишения свободы.

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