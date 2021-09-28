Google больше не поддерживает вход в учетные записи старых устройств на Android

Пользователи столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой.

Корпорация Google больше не будет производить техническую поддержку для устройств, на которых установлены старые версии операционной системы (ОС) Android, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В рамках усилий по сохранению безопасности наших пользователей Google с 27 сентября больше не будет поддерживать вход в учетные записи устройств на Android, на которых установлена версия (ОС) 2.3.7 или ниже, - сообщила служба технической поддержки компании.

Отмечается, что пользователи, которые попытаются войти в свои учетные записи со старой версией ОС, столкнутся с ошибкой при вводе пароля и не смогут пользоваться электронной почтой, заходить в свои учетные записи на YouTube и пользоваться картами. Компания призывает всех использующих неактуальную прошивку Android обновить ОС до версии 3.0 или выше.

В настоящее время последней версией ОС является Android 11, она была представлена в сентябре прошлого года.

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