Карагандинец забыл, что оформил кредит и заявил о мошенничестве

В отношении бывшего потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело.

Житель Карагандинской области, забыв, что сам оформил кредит, заявил в полицию о мошенничестве, сообщает zakon.kz.

28 июля в УП Абайского района поступило заявление 43-летнего жителя одного из населенных пунктов. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо, используя его данные, оформил заем в микрокредитной организации. Сумма ущерба составила 76 тысяч тенге, говорится в сообщении на сайте МВД РК.

Потерпевший пояснил, что месяц назад несколько дней гостил у своего знакомого, отмечавшего день рождения. И кто-то, воспользовавшись его мобильным телефоном, оформил кредит. Об этом мужчина узнал, когда получил SMS-сообщение о необходимости оплаты полученного займа.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК “Мошенничество”. В ходе расследования следователи Управления полиции Абайского района установили, что заявитель, находясь в нетрезвом состоянии, сам взял кредит.

Было принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Одновременно в отношении бывшего потерпевшего в полиции возбудили уголовное дело по статье 419 “Заведомо ложный донос о совершении преступления”.

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