Ученые составили список 50 самых опасных объектов на околоземной орбите

Топ-20 полностью занят отработавшими вторыми ступенями собиравшихся в Украине ракет "Зенит".

Международная группа ученых составила список 50 самых опасных объектов на низкой околоземной орбите, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В статье ученых, которая будет представлена на Международном конгрессе астронавтики в ОАЭ в октябре, идет речь об объектах, которые представляют наибольший потенциальный риск образования мусора и могут снизить этот риск, если будут удалены с орбиты.

Ученые распределили космический мусор по ранжиру. В качестве факторов оценки опасности были выбраны: масса конкретного объекта космического мусора, частота встреч с другими объектами, время существования на орбите и дистанция до работающих спутников.

В итоге в списке из 50 объектов первые 20 строк заняли вторые ступени ракет "Зенит-2", которые ранее делали в Украине из российских комплектующих. Последние 10 строк занимают ступени ракет "Космос-3М", производившихся в России. В итоге на страны СНГ приходится 43 объекта из 50 самых опасных. При этом речь идет о старых запусках, произведенных с 1974 по 2004 год.

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