Минздрав назвал количество привитых казахстанцев

Поставка вакцин осуществляется согласно графику.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о текущей ситуации по вакцинации от коронавирусной инфекции и от сезонного гриппа, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня первым компонентом привито более 7,5 млн чел, охват подлежащего населения составил 75,8%, вторым компонентом привито более 6,4 млн человек с охватом 64,7% подлежащего населения, - сообщил Цой.

Читайте также:

Что защитит казахстанцев от COVID-19 зимой, рассказал Цой

Он отметил, что регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка вакцин осуществляется согласно графику.

Вакцинация по-прежнему является единственной специфической мерой профилактики коронавирусной инфекции, - подчеркнул глава ведомства.

Читайте также:

Стало известно, когда Pfizer поставят в Казахстан

Также министр напомнил, что с 15 сентября стартовала ежегодная кампания вакцинации против гриппа, на текущий эпидсезон закуплено 2 526 754 дозы вакцины против гриппа, что позволит охватить 13% от общего населения республики.

Хочу напомнить, что вакцинации подлежат медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка и по эпидемиологическим показаниям, - уточнил Цой.

По его данным, на сегодня привито около 270 тысяч человек или 10,5% от подлежащего населения.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!