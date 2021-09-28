Летальность от коронавируса снизилась почти в три раза - Цой

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась на 36%.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 36%. Со второй половины августа отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации, заболеваемость снизилась в 3,2 раза, а летальность - в 2,7 раза.

В "зеленой" зоне находятся четыре региона - Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области. Шымкент и восемь регионов находятся в "желтой" зоне. Пять регионов - в "красной" зоне. Репродуктивное число составляет 0,88.

Читайте также: Минздрав назвал количество привитых казахстанцев

За последний месяц количество заболевших в сутки снизилось в 3,6 раза, также отмечается уменьшение количества больных, находящихся на стационарном лечении, - в 2,4 раза - с 25 тыс. по состоянию до 10,5 тыс. человек. Количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, снизилось в 1,7 раза - с 89 тыс. до 51 тыс. больных. При этом хочу отметить, что c 23 августа число выздоровевших за сутки превышает число заболевших за сутки, что также указывает на стабилизацию эпидситуации, - отметил глава Минздрава на заседании правительства.

Читайте также: Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 880 тысяч

В целом по стране с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56% до 33%, реанимационных - с 45% до 32%.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Читайте также: Активизировать вакцинацию населения против гриппа поручил Мамин

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!