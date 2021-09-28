Мясо дорожает в Казахстане - цены на баранину выросли на 15%

Потребление мяса в стране сократилось почти по всем категориям.

За восемь месяцев цены на баранину выросли на 15% в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По оценкам исследователей Energyprom.kz, цены на мясо и птицу по итогам восьми месяцев текущего года (январь–август) выросли к аналогичному периоду прошлого года на 7,4%.

Заметнее всего подорожала баранина - сразу на 14,9%. Следом идут конина - плюс 9,4% за год, говядина - плюс 7,8% и свинина - плюс 7,4%. Мясо птицы по сравнению с "красным" мясом подорожало относительно немного, лишь на 3,2%

В августе говядина с костями стоила в магазинах и на базарах Казахстана в среднем 2,2 тыс. тг за кг.

Конина с костями обходилась казахстанцам в среднем по 2,5 тыс. тг за кг, свинина - 1,8 тыс. тг за кг, баранина - 2,4 тыс. тг за кг, куры - 1,02 тыс. тг за кг, - говорится в публикации.

Объем производства свежего или охлажденного мяса КРС, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь–август текущего года составил 43 тыс. тонн, что, впрочем, на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Лучше обстоят дела в сегменте выпуска мяса домашней птицы: здесь производство свежего или охлажденного мяса выросло на 4,3% за год до 71,6 тыс. тонн, а мороженого - сразу на 13,2% до 86,1 тыс. тонн, - добавили аналитики.

Что касается потребления мяса, приходится отметить: с удорожанием в секторе показатели сократились практически по всем позициям.

Так, по итогам первого полугодия потребление баранины в домохозяйствах страны сократилось по сравнению с прошлым годом на 10,6% до 2,5 кг в среднем на душу населения, мяса кур - на 4,4% до 2,2 кг, конины - на 3,6% до 3 кг, свинины - на 2,7% до 1,7 кг. Увеличилось в то же время потребление самого популярного у казахстанцев мяса, говядины, на 0,9% до 11,8 кг в среднем на душу населения, - заявили аналитики.

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