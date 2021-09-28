КФУ погасил облигации на сумму 70 млрд тенге

Отметим, что это четвертая выплата купонного вознаграждения в текущем финансовом году.

АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Fitch Ratings "BBB"/прогноз "Стабильный", далее КФУ) сообщает о полном и своевременном погашении двухлетних облигаций KZ2C00006211 на сумму 70 млрд тенге.

Размер выплаченного инвесторам купонного вознаграждения составил 5 950 000 000 тенге.

Облигации на сумму 70 млрд тенге с купонной годовой доходностью 8,5% были выпущены 26 сентября 2019 года. Ценные бумаги реализованы среди банков второго уровня, страховых компаний, фондов по управлению активами и брокерских организаций.

Отметим, что это четвертая выплата купонного вознаграждения в текущем финансовом году. Общая сумма погашенных облигаций с момента регистрации на Казахстанской фондовой бирже составляет 220 млрд тенге.

В настоящее время биржевой портфель КФУ состоит из одно, двух, трех, пяти, семи и десятилетних облигаций, которые включены в корзину государственных ценных бумаг и выпускаются с целью реализации ипотечной программы "7-20-25" посредством выкупа ипотечных займов банков второго уровня.

КФУ является дочерней организацией Национального Банка Республики Казахстан и оператором ипотечной программы "7-20-25".

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