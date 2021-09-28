12 тыс. рабочих мест создадут для казахстанцев - названы отрасли

Порядка 12 тыс. рабочих мест создадут в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство стройматериалов, металлургия, машиностроение, энергетика и легкая промышленность. ..........

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации проектов Карты индустриализации, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил задачу по увеличению к 2025 году экспорта обрабатывающей промышленности в 1,5 раза и производительности труда на 30%. Ключевым элементом в решении данной задачи является своевременная и качественная реализация проектов Карты индустриализации. Аскар Мамин

В текущем году запланирован ввод 128 проектов Карты индустриализации на сумму 1,2 трлн тенге. Это позволит увеличить объем производства на 1 трлн тенге, экспорта на $800 млн, создать порядка 12 тыс. рабочих мест в таких отраслях, как пищевая промышленность, производство стройматериалов, металлургия, машиностроение, энергетика и легкая промышленность.

По состоянию на сентябрь месяц введено в эксплуатацию 28 проектов на общую сумму 296 млрд. тенге. Готовность проектов на уровне свыше 80% наблюдается в 9 регионах. В 6 регионах средние темпы реализации. В Кызылординской области и Алматы ввод проектов в эксплуатацию идет с отставанием, - такие данные озвучил на заседании глава МИИР Бейбут Атамкулов.

Его поддержал премьер-минристр Аскар Мамин. Он поручил властям Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также Нур-Султана и Алматы активизировать работу по своевременной реализации проектов Карты индустриализации.

Поручаю акимам регионов держать на личном контроле реализацию каждого проекта и до конца года обеспечить их ввод в эксплуатацию, - резюмировал глава правительства.

Также на заседании перечислили наиболее значимые проекты Карты индустриализации на текущий год.

Модернизация Жайремского ГОК и строительство обогатительной фабрики (введен, 145 млрд тенге, 381 рабочее место), расширение перерабатывающих мощностей Актогайского ГОК (396 млрд тенге, 700 рабочих мест), строительство Сарыаркинского ферросплавного завода (35 млрд тенге, 400 рабочих мест), открытие производства трансформаторов в Петропавловске (введен, 10 млрд тенге, 300 рабочих мест), алюминиевой банки в Шымкенте (23,4 млрд тенге, 145 рабочих мест), Локализационного центра по производству сельхозтехники и автокомпонентов в Костанайской области (введен, 12,6 млрд тенге, 450 рабочих мест).

Отмечается, что положительная динамика по вводу проектов отмечается в Карагандинской, Алматинской областях и Шымкенте.

К примеру, в этих регионах введены такие проекты, как производство автобусов и специальной техники, полиэтиленовых труб, швейных, медицинских, резиновых и пластиковых изделий, безалкогольных напитков, метил-трет бутилового эфира и полипропилена, II очередь ВЭС в Шелекском коридоре, строительство обогатительной фабрики.

Премьер-министр поручил акимам всех регионов держать на личном контроле реализацию каждого проекта и до конца года обеспечить их ввод в эксплуатацию. Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено усилить работу с инвесторами, уделяя приоритет таким критериям отбора проектов, как экспортный потенциал, высокий уровень локализации, импортозамещаемость, доступность сырья.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов подчеркнул, что из 128 проектов Карты индустриализации, запуск которых запланирован до конца 2021 года, были введены в эксплуатацию всего 28 проектов.

Указал он и на то, что объем инвестиций в индустриальные проекты в Нур-Султане и Алматы незначительны в соотношении к их экономике.

Также, отмечаем 10-кратное снижение инвестиций в проекты в Акмолинской области с 42 млрд тенге в 2020 году до 3,9 млрд тенге в 2021 году. Бейбут Атамкулов

В этой связи он указал на необходимость активизировать работу данным регионам.Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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