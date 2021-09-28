Казахстанские шахматистки идут третьими на старте чемпионата мира

Жансая Абдумалик - лидер казахстанской сборной, принесла два очка команде.

В Испании стартовал командный чемпионат мира ФИДЕ по шахматам среди женщин, передает zakon.kz.

Женская сборная Казахстана, выступающая в группе "В", провела две игры в первый день соревнований и обе свела к ничьей. Сначала миром разошлись с немками - 2:2, затем с командой Грузии повторился тот же счет - 2:2.

После двух туров шахматистки Казахстана делят 3-е и 4-е место со сборной ФИДЕ Америка. У обоих коллективов по 4 балла. А лидирует в подгруппе немецкая дружина (5,5 очка), за ней расположились грузинки (5).

Куандык Шынасилов

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