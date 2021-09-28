Искали 30 лет - россиянина задержали за убийство в Семее

Решается вопрос об экстрадиции преступника.

В Восточно-Казахстанской области задержали россиянина, который почти 30 лет находился в международном розыске, сообщает zakon.kz.

Разыскиваемый с февраля 1992 года находился в межгосударственном розыске за совершение убийства. Все это время он сожительствовал с женщиной в Семее, от которой скрывал свои настоящие данные, представляясь другим именем, - отметили в ДП области.

По словам замначальника ДП Талгата Шаяхметова, решается вопрос об экстрадиции преступника в Россию.

Читайте также:

Убил девушку в России - мужчина 20 лет скрывался в Павлодаре

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!