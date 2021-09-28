В МЧС назвали основные причины взрывов газовых баллонов

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Ведомством продолжается работа по законодательному урегулированию вопроса эффективного контроля за эксплуатацией бытовых газовых баллонов.
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании правительства озвучил причину чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием бытового газа, передает корреспондент zakon.kz.
Юрий Ильин сообщил, что с начала года на объектах бытовых потребителей газа произошло 51 происшествие, где пострадало 88 человек, 16 из них погибло.
Ситуация осложнена тем, что население, использующее старые и просроченные баллоны, в нарушение требований безопасности привычно заправляет свои баллоны на ближайших автогазозаправочных станциях, - сообщил он.
В этой связи, добавил Ильин, его ведомство продолжает работу по законодательному урегулированию вопроса эффективного контроля за эксплуатацией бытовых газовых баллонов.
По его данным, на сегодня в полном объеме завершены организационные мероприятия по созданию жилищных (газотехнических) инспекций в городах и районах регионов страны.
Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в стране.
За 8 месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 7515 пожаров, что на 7,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Погиб 251 человек (+20,6%), получили травмы различной степени тяжести 217 человек (+18,5%). Материальный ущерб от пожаров составил 6,5 млрд тенге (+90,6%). Наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе (58%) и на транспорте (18,5%).
Как сообщили пресс-службе премьер-министра РК, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева разрабатывается Дорожная карта по обеспечению пожарной безопасности.
В документе будут предусмотрены вопросы современного оснащения техникой пожарных постов, развития добровольных противопожарных формирований, улучшения социальных гарантий и льгот добровольным пожарным, усиления требований пожарной безопасности к вводимым в эксплуатацию объектам с массовым пребыванием людей, жилым и высотным зданиям.
Мадина Мамырханова, Нур-Султан
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