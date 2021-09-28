Что ждет здание кинотеатра "Целинный" в Алматы

Это место станет точкой притяжения не только для района, но и всего города, местом пеших прогулок.

В настоящее время в Алматы проходит реконструкция здания кинотеатра "Целинный", однако многие алматинцы, увидев полуразрушенное здание, решили, что его сносят, и выразили свое возмущение этим фактом в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

Как заверили в центре современной культуры "Целинный", здание сносить не намерены, после реконструкции оно будет узнаваемым.

На днях в социальных сетях появились фотографии разрушенного фасада бывшего кинотеатра "Целинный", что вызвало шквал негативных комментариев об уничтожении здания. В первую очередь хочу поблагодарить всех неравнодушных за интерес к судьбе знакового для Алматы сооружения. Вы переживаете за наш город, поэтому спешим вас успокоить – здание никто не сносит. В этом году мы приступили к долгожданной реконструкции "Целинного", объявленной в 2018 году во всех местных и международных СМИ. С тех пор велись проектные работы, проводились технические обследования, проходили встречи с общественным советом города, - говорится в сообщении центра.

Как отмечается, проект реконструкции был представлен на общественных слушаниях в июне 2020 года. По их итогам были внесены изменения в архитектурное решение фасада с целью максимально сохранить историческую ткань здания. Так как современные нормы сейсмоустойчивости многократно повысились за последние 50 лет, необходимо провести работы по усилению.

После реконструкции здание останется узнаваемым для алматинцев, но при этом станет современным и технологичным. Чтобы реализовать задуманное на высоком уровне, мы привлекли к проекту лучших местных и зарубежных специалистов. Также в рамках реконструкции мы полностью благоустроим окружающее пространство. Это место станет точкой притяжения не только для района, но и всего города, местом пеших прогулок, - сообщили в центре.

Там пояснили, что после своего открытия в 2022 году в "Целинном" будет доступна выставочная программа, образовательные мероприятия для детей и взрослых, профессионалов и широкой аудитории. Будет действовать инклюзивная программа для людей с различными видами инвалидности и многое другое.⠀

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