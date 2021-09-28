40 млн долларов выделит ЕАБР на модернизацию международного аэропорта Алматы

Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит на расширение и модернизацию Международного аэропорта Алматы порядка 40 млн долларов, сообщает zakon.kz.

Как известно, проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО "TAV Kazakhstan". Общая стоимость инвестиционный программы составляет 780 млн долларов.

Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. До пандемии в 2019 году аэропорт Алматы обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС, - сказал заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо добавила: "Мы очень гордимся возможностью работать в команде с IFC, ЕАБР и DEG и поддержать такой важный инфраструктурный проект для Казахстана и Центральной Азии. Он поможет создать один из крупнейших региональных транспортных хабов и поддержит восстановление после пандемии COVID-19. На протяжении многих лет мы работаем с TAV Airports на разных рынках и уверены, что сочетание наших финансовых возможностей и опыта компании обеспечит успех этого нового совместного начинания".

Согласно плану модернизации ключевой инфраструктуры, планируется строительство нового терминала и модернизация действующего аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов.

Международный аэропорт Алматы является крупнейшим воздушным портом в Республике Казахстан и имеет высокое международное значение благодаря обширной зарубежной маршрутной сети. На сегодняшний день в условиях мер по противодействию пандемии в аэропорту обслуживается около 7 грузовых авиакомпаний и 27 пассажирских авиакомпаний, что в среднем составляет 177 рейсов в день.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!