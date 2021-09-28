Вышел новый рейтинг тренеров Континентальной хоккейной лиги

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Опубликован рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022.
Российские журналисты составили список лучших тренеров КХЛ с момента начала нового регулярного сезона, передает zakon.kz.
Редакция "Чемпионата" опубликовала рейтинг тренеров КХЛ сезона-2021/2022 на текущий момент, сообщает championat.com.
При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место наставника в рейтинге на прошлой неделе.
1 (5). Илья Воробьев ("Металлург")
2 (3). Лаури Марьямяки ("Йокерит")
3 (2). Томи Лямся ("Салават Юлаев")
18 (18). Юрий Михайлис ("Барыс")
Куандык Шынасилов
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