"Вау, Казахстан!": где расположено самое живописное село страны

Какие живописные места посетила команда "Вау, Казахстан!" за время путешествия по Восточному Казахстану.

У команды проекта Первого канала Евразия "Вау, Казахстан!" было шесть дней, чтобы посетить все живописные места ВКО. О своем путешествии известный блогер и ведущий Ануар Нурпеисов рассказал в новом выпуске программы, передает zakon.kz.

Наполнив запасы провизии и воды, Ануар вместе со съемочной группой направился к Бухтарминскому водохранилищу.

Мы его пересечем на пароме - судне, на котором можно переправить личное авто с одного берега на другой. Уверен, многие видели такое только в кино. И не подозревали, что такой вид транспорта есть и у нас, - поясняет Нурпеисов.

Первым "вау" на территории Восточного Казахстана стали Меловые горы Киин-Кириш. Урочище состоит из красных глиняных отложений, которые формируют уникальный пейзаж.

Оттуда съемочная группа добралась до мыса Шекельмес, где открывается невероятный вид на бескрайнее озеро Зайсан.

Также Ануар Нурпеисов и его команда побывали на озере Маркаколь в поселке Урунхайка.

Урунхайка - самое живописное село Казахстана. С недавних пор оно притягивает тысячи туристов. А причина тому - живописное озеро Маркаколь. У села Урунхайка есть все шансы стать одним из центров туризма в ВКО, - считает ведущий.

Следующие 60 километров пути пролегали по проселочной дороге, известной как Староавстрийская. Она была построена более века назад пленными австрийцами после Первой мировой войны.

Финальной точкой путешествия по ВКО для команды "Вау, Казахстан!" стало озеро Язевое.

Смотрите "Вау, Казахстан!" на Первом канале Евразия каждую субботу, чтобы не пропустить очередное путешествие по бескрайним красотам нашей страны.

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