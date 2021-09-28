Крупный пожар в ущелье тушат с вертолета в Алматинской области

Угрозы населенным пунктам нет.

В Коринском ущелье Алматинской области крупный пожар, сообщает zakon.kz.

По информации областного ДЧС, о пожаре на территории Талдыкорганского лесничества стало известно после обеда 27 сентября.

В труднодоступной горной скалистой местности горели сухая трава, кустарники, смешанный лес. Был произведен аэровизуальный облет, в результате которого выяснилось, что площадь пожара составляет порядка 20 га, - уточнили в ведомстве.

Уже утром 28 сентября происходило сильное задымление по ущелью.

Вертолетом АО "Казавиаспас" МЧС РК осуществляются облет и сброс воды. Силами ДЧС сформированы дополнительные группировки из числа сотрудников ближайших районных подразделений, работников местных исполнительных органов. Организован штаб, для организации бесперебойной связи направлена командно- штабная машина, для аэровизуального наблюдения направлена оперативная группа с беспилотно-летательным аппаратом - дроном, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ликвидации пожара задействованы: 51 сотрудник, 10 единиц техники и 4 мотопомпы ДЧС Алматинской области, 35 работников, 3 единицы техники и 4 мотопомпы Талдыкорганкого лесного хозяйства, 5 работников Казавиалесоохраны, а также один борт вертолета АО "Казавиаспас" МЧС РК и 4 человека экипажа.

Угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт - Текели - находится в отдаленности 17 километров, - заявили в ДЧС.

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