Алматинские ОСИ оказались не готовы к отопительному сезону

Перед отопительным сезоном выявился ряд упущений объединений собственников имущества.

После перехода на ОСИ власти столкнулись со сложностями при подготовке к отопительному сезону, передает zakon.kz.

По словам руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгения Пака, перед отопительным сезоном выявился ряд упущений объединений собственников имущества.

С переходом на ОСИ столкнулись со сложностями. Многие ОСИ не укомплектованы квалифицированным персоналом, у некоторых есть финансовые проблемы. Мы подаем тепло, а дальше уже внутридомовые сети обслуживают сами КСК, ОСИ. Но зачастую получается, что внутридомовые системы не совсем готовы, поэтому проблемы решаются усилиями "Алматинских тепловых сетей", - рассказал спикер в ходе брифинга.

Он также добавил, что на данный момент из многоэтажных жилых домов порядка 8200 подключены к центральному отоплению, из частного сектора - порядка 1600.

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