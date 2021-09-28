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В Алматы бесплатно газифицируют 100 домов нуждающихся горожан

Фото: zakon.kz 28 сентября 2021, 11:56

В прошлом году газ на безвозмездной основе провели в 92 дома.

Работа по газификации жилищ представителей социально уязвимых слоев населения также проводилась в прошлом году, передает zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак, в прошлом году газ на безвозмездной основе провели в 92 дома.

В этом году запланировано 100 домов социально уязвимых семей подключить к газу бесплатно, - рассказал он, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга.

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