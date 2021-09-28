В Алматы бесплатно газифицируют 100 домов нуждающихся горожан

В прошлом году газ на безвозмездной основе провели в 92 дома.

Работа по газификации жилищ представителей социально уязвимых слоев населения также проводилась в прошлом году, передает zakon.kz.

Как отметил руководитель Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Евгений Пак, в прошлом году газ на безвозмездной основе провели в 92 дома.

В этом году запланировано 100 домов социально уязвимых семей подключить к газу бесплатно, - рассказал он, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!