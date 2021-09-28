Выставка "Золото Великой степи" покорила британцев

Выставка продлится до 30 января.

Билеты на экспозицию уникальных артефактов, найденных в курганах Восточного Казахстана, распроданы на месяц вперед.

Как отмечают организаторы, это первая подобная выставка, которая открывает миру цивилизацию кочевников, их удивительную культуру и невероятное мастерство.

Открытие выставки "Золото Великой степи" произвело "вау-эффект". Это неудивительно, потому что в экспозиции представлены находки наших археологов, которые позволили в буквальном смысле перевернуть сознание и понят, насколько тонкие работы могли выполнять наши предки. При этом каждый экспонат сопровождается отдельной качественной фотографией места, где он был обнаружен.

Для музея Фитцуильяма, по словам организаторов, большая честь принимать эту выставку, делиться с миром открытиями наших археологов. Венцом экспозиции является захоронение молодого лучника - нового "золотого человека", датируемое VI-V вв. до нашей эры. Уникальные золотые украшения отлично сохранились и теперь доступны для изучения и восхищения. Выставка является сборной - на ней представлены экспонаты, найденные в Берели (Катон-Карагайский район) и кургане Елеке Сазы (Тарбагатайский район).

Золотые браслеты, ножны, украшения, чудом сохранившиеся элементы одежды и сбруи из кожи и войлока - это далеко не полный список экспонатов, погружающих зрителей в мир древних сакских племен, которые завоевали территорию от Черного моря до Центральной Азии. Выставка ломает стереотипы о дремучести и варварстве скифов, как их называли древние греки, и демонстрирует научному историческому сообществу совершенно новые данные об истории Сакской цивилизации. Грамотно подсвеченные артефакты расположены так, что как бы реконструируют курганы, один из которых даже не был разграблен, что по сути уже уникальная история.

Выставка в музее Фитцуильяма продлится до 30 января, но уже сейчас очевидно, что она вызывает огромный и неподдельный интерес у зрителей, потому что открывает новые страницы истории. Британские археологи уже выразили желание поучаствовать в раскопках на территории Восточного Казахстана, и, скорее всего, сотрудничество двух стран не ограничится только этой экспозицией.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!