В Дубае состоялось техническое открытие павильона Казахстана на EXPO-2020

Павильон расположен в тематическом кластере "Возможности".

Национальный павильон Республики Казахстан принял участие в официальном тестовом мероприятии, организованном Оргкомитетом EXPO-2020 Dubai в целях обеспечения операционной готовности выставки.

Образ павильона вдохновлен традиционной восточной архитектурой и представляет собой синтез современных цифровых решений и традиций. Павильон выполнен из облегченной конструкции, стрельчатая арка напоминает о святых местах Туркестана.

Прилегающая к павильону территория оформлена теневыми конструкциями и сухими фонтанами для обеспечения высокого уровня комфортности в жарких климатических условиях. В оформление благоустройства входной группы павильона интегрированы мотивы богатого культурного наследия Казахстана: петроглифы, геоглифы, элементы скифо-сакской культуры. Входная группа имеет гибкую систему формирования очередей, рассчитанную на различные нагрузки посещаемости в будние и пиковые дни.

На специально оборудованной открытой площадке перед павильоном Казахстан представил посетителям выступления этнических музыкальных коллективов, а также национальные композиции в современной обработке. К слову, среди девяти павильонов, участвовавших в техническом открытии, казахстанский павильон стал одним из самых популярных по посещаемости. Только за три часа павильон посетило более 1,5 тысячи человек. Всего за период выставки ожидается около 1 млн человек.

Знакомство с казахстанским павильоном гости начали со входной зоны "Пре-шоу" на тему "Код ДНК - Шежире". Шоу рассказывает об исторической связи различных этносов и вкладе кочевых народов Великой степи в генетику мирового населения. Кроме того, на первом этаже представлен туристский потенциал страны, продемонстрированы живописные ландшафты и природные ресурсы, богатая история, культура и традиции казахов.

В зоне "Город Нур-Султан - сердце Евразии" посетители могут увидеть уникальную высокотехнологичную панораму столицы, сочетающую печатные и медиа технологии.

Особой популярностью у гостей пользовалась зона Future Now. Здесь была представлена кинетическая арт-инсталляция Brixel Mirror - стена из запрограммированных движущихся модульных блоков, которая работает, как цифровой дисплей.

В данной зоне расположилась инсталляция Vision Machine, через различные интерактивные элементы раскрывающая следующие подтемы: инновационное градостроительство, искусственный интеллект, профессии будущего, устойчивая агропромышленность, защита окружающей среды, аэрокосмическая промышленность, а также потенциал Казахстана в данных отраслях.

Кроме того, в павильоне масштабно представлены различные отрасли экономики страны, а именно инвестиционный, промышленный, транспортно-логистический и аграрный потенциал.

В завершении посетителей ожидает уникальное финальное шоу с панорамным кинотеатром 270 градусов, это перформанс в исполнении артиста и высокотехнологичной руки робота с элементами акробатики. Сюжетная линия шоу представляет взаимодействие человека и искусственного интеллекта. Данная зона отражает главную тему выставки "Объединяя умы - создавая будущее" и завершает экспозицию казахстанского павильона.

Отдельно стоит отметить, что в павильоне работают специально подготовленные стендисты из Казахстана.

В рамках Всемирной выставки EXPO-2020 Dubai на площадке Национального павильона РК запланировано проведение 25 деловых мероприятий с участием официальных лиц Республики Казахстан, а также представителей государственных органов, квазигосударственного и частного секторов. Также в рамках деловых мероприятий в период выставки будут проведены конференции, форумы, B2B встречи, в том числе представлены презентации по инвестиционному и туристическому потенциалу страны, научные и образовательные проекты, креативные решения, а также демонстрация перспективных проектов и современных разработок Республики Казахстан. По итогам данных мероприятий будут подписаны договора и соглашения о сотрудничестве, что в свою очередь позволит получить мультипликативный эффект для развития экономики страны.

Справочно: Всемирная выставка EXPO-2020 Dubai на тему "Объединяя умы - создавая будущее" пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.

Тема выставки состоит из трех подтем: "Возможности", "Мобильность" и "Устойчивое развитие".

По данным Организационного комитета, в выставке подтверждено участие 192 стран, ожидается порядка 25 млн посетителей, из них 20% - представители бизнеса.

Национальный павильон РК расположен в тематическом кластере "Возможности", в непосредственной близости от национального павильона Объединенных Арабских Эмиратов, США, Монако, Швейцарии, Люксембурга, КНР, Италии и Республики Беларусь.

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