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Девушек, высунувшихся в люк авто, сняли на видео в Алматы

Фото: zakon.kz 28 сентября 2021, 12:44

Видео стало распространяться в социальных сетях.

В Алматы две девушки ехали, высунувшись из люка автомобиля, сообщает zakon.kz.

Видео стало распространяться в социальных сетях.

Личность мужчины, управлявшего автомашиной Subaru Legacy, установлена. В его действиях усмотрены признаки нарушения ПДД РК, предусмотренного ст.593 ч.1 КРК об АП. Соответствующий административный материал собран, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в Facebook.

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