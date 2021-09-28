Сможет ли Месси принять участие в матче "ПСЖ" против "Манчестер Сити"

Матч "ПСЖ" и "Манчестер Сити" пройдет в Париже.

28 сентября стартуют игры второго тура Лиги чемпионов по футболу, сообщает zakon.kz.

Центральный матч тура пройдет в Париже, где встретятся команды группы "А": "Пари-сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

"ПСЖ" и "Манчестер Сити" входят в список топ-10 самых дорогих клубов мира, и ажиотаж вокруг этого матча огромный.

Главный вопрос на повестке дня, сможет ли выйти на поле аргентинец Лионель Месси, получивший травму 10 дней назад в матче против "Лиона" французского чемпионата.

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Как сообщается на официальном сайте ФК "ПСЖ", врачи уже разрешили Месси выходить на поле, и он приступил к совместным тренировкам с одноклубниками.

Включит ли главный тренер "ПСЖ" аргентинец Маурисио Почеттино своего земляка в заявку на матч с "горожанами", будет известно ближе к началу матча. А вот наставник англичан Хосеп Гвардиола не скрывает, что выход на поле Месси вовсе усилит атаку французского клуба, и задается вопросом, как остановить ударное трио нападающих Неймар-Мбаппе-Месси.

Куандык Шынасилов

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