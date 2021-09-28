Нигматулин обозначил приоритеты председательства Казахстана в ТюркПА

Спикер Мажилиса выразил уверенность, что предлагаемые направления деятельности выведут взаимодействие парламентов тюркоязычных стран на качественно новый уровень и повысят эффективность работы Ассамблеи.

В Туркестане под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина проходит Х пленарное заседание Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств, сообщает zakon.kz.

Наряду с казахстанскими парламентариями в нем принимают участие парламентские делегации из Азербайджана, Кыргызстана, Турции. Кроме того, присутствуют парламентарии из Узбекистана и в качестве наблюдателей - из Венгрии, Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества.

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Открывая заседание, Нурлан Нигматулин как действующий председатель ТюркПА обозначил основные направления деятельности Казахстана на предстоящий период.

Как отметил спикер Мажилиса, в ситуации эпидемии коронавируса тюркоязычные страны не прекратили совместную работу, а, используя современные технологии, наращивали сотрудничество.

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Примером тому является Саммит Тюркского совета и неформальный Саммит Совета сотрудничества тюркских государств, где особое внимание было уделено модернизации тюркской цивилизации, популяризации наследия Яссави и сакрального Туркестана, закреплению важного экономического и культурно-гуманитарного положения тюркского мира в XXI веке.

Наша организация также должна принимать активное участие в реализации инициатив, выдвинутых главами государств на этом Саммите, - считает Нурлан Нигматулин.

Среди основных направлений деятельности ТюркПА на предстоящий период спикер Мажилиса назвал законодательную поддержку инициатив, закрепленных в разрабатываемом в настоящее время стратегическом документе "Тюркское видение-2040". Разработку и принятие необходимых для этого модельных законов предлагается вести на системной основе в соответствии с Планом законопроектных работ, который будет охватывать пятилетний период. Первый такой план Нурлан Нигматулин предложил разработать уже на 2022-2027 годы.

Один из первых модельных законов, который необходимо принять, - это закон о кибербезопасности.

Говоря об актуальности вопросов безопасности, председатель Мажилиса остановился на ситуации в Афганистане. В связи с тем, что сегодня эта страна находится на грани гуманитарного кризиса, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на предложении Казахстана создать в Алматы Международный гуманитарно-логистический хаб под эгидой ООН.

Казахстанская сторона будет работать и над расширением состава государств-участников ТюркПА.

Рады, что в сегодняшнем юбилейном заседании приняли участие представители парламента Узбекистана. В настоящее время укрепляются наши межпарламентские связи с туркменскими партнерами, - отметил Нурлан Нигматулин.

Для развития культурно-гуманитарного сотрудничества планируется задействовать телевизионный канал "Туркестан 24".

В этом году по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева был открыт телеканал "Туркестан". Поскольку Туркестан - духовная столица всего тюркского мира, важно создать общий канал для тюркских государств. Это будет способствовать всесторонней пропаганде социально-экономического, политического пути развития наших стран, деятельности парламентов, а также формированию необходимой информационной среды для всех тюркских стран, - считает спикер Мажилиса.

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Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что предлагаемые направления деятельности выведут взаимодействие парламентов тюркоязычных стран на качественно новый уровень и повысят эффективность работы Ассамблеи.

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