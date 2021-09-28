Прямой авиарейс хотят открыть из Нур-Султана в Уфу

Приложение zakon.kz
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Мамин и Хабиров рассмотрели возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа.
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, сообщает zakon.kz.
Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского стратегического партнерства, - говорится в сообщении primeminister.kz.
Глава правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях.
За январь-июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн.
Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал).
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