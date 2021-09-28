В Казахстане упростили работу по маркировке табачных изделий

Также принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции

Кроме того, принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Так, 16 сентября текущего года в правительстве прошло очередное совещание по вопросам маркировки и прослеживаемости товаров в РК.

В частности, были рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной продукции, табачной и алкогольной продукции.

По итогам указанного совещания министерству финансов поручено продолжить маркировку табачных изделий только на уровне производителей/импортеров и оптовых реализаторов. При этом розничным реализаторам достаточно будет подтвердить получение товаров в информационной системе Единого оператора по маркировке без приобретения и применения 2D сканеров. Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес, - сообщили в Комитете госдоходов.

Также принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции, при этом недобросовестные участники рынка и нелегальная продукция будет выявляться путем налогового и гражданского контроля.

Вместе с тем для защиты потребителей от потребления контрафактной продукции планируется усилить разъяснительную работу о положительных сторонах системы маркировки и прослеживаемости товаров.

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