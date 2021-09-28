Кровля спортшколы обрушилась в Павлодаре

Жертв нет.

В Павлодаре обрушился потолок в зале бокса спортивной школы, сообщает zakon.kz.

Кадры с места происшествия опубликованы на странице в Instagram.

Еще до происшествия мы пригласили специалистов, которые должны были посмотреть и узнать причину трещины на потолке, но сегодня в 10 утра послышался треск. На момент обрушения внутри никого, кроме вахтерши, заведующего спортивным сооружением и директора школы не было. Жертв нет, - прокомментировал Нурлан Есембаев, заместитель руководителя управления по развитию туризма и спорта.

По неофициальной информации, как отмечается в публикации, в здании все-таки находились спортсмены, которые успели выйти как только услышали треск.

Здание было построено в 1984 году, кровлю отремонтировали в 2010, а в 2013 - фасад.

Ранее вместо спортзала в здании была автобаза. После реконструкции помещение приспособили под зал бокса, где тренировались дети от 6 до 18 лет, - отмечено в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!