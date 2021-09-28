Люди прыгали из окон - взрыв произошел в жилом доме в Швеции

После взрыва в жилом доме в центре города Гетеборг не менее 23 человек оставлены в больницу, эвакуированы около 100 жителей.

Взрыв произошел в жилом доме в центре города Гетеборг (западное побережье Швеции), передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, взрыв произошел около 09:00 по времени Нур-Султана.

После взрыва не менее 23 человек доставлены в больницу, эвакуированы около 100 жителей дома.

По информации полиции и спасательных служб, которые работают на месте происшествия, пять человек были отправлены в госпиталь на машине скорой помощи и 18 человек - на автобусе.

Из-за взрыва, как сообщает Шведское радио, начался пожар.

Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В дыму оказались три подъезда, гараж и квартиры. Что именно произошло, пока не ясно.

Отмечается, что полиция начала предварительное расследование, но на данный момент не раскрывает возможные причины происшествия.

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